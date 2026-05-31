morta zeudi araya attrice e produttrice dopo una lunga malattia

Zeudi Araya è deceduta domenica 24 maggio nella sua casa dopo una lunga malattia. La notizia è stata comunicata dal figlio, Michelangelo Spano. L’attrice e produttrice cinematografica aveva 74 anni. La sua carriera si era sviluppata tra cinema e produzione, e la sua scomparsa è stata annunciata pubblicamente dal familiare.

È morta Zeudi Araya, attrice e produttrice cinematografica. L’ha annunciato il figlio, Michelangelo Spano, spiegando che «si è spenta domenica 24 maggio nella propria abitazione a seguito di una lunga malattia. In questo momento di grande tristezza, la famiglia desidera esprimere la propria gratitudine a quanti le sono stati vicini con affetto e discrezione. Le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. La famiglia ringrazia per la comprensione e chiede che venga rispettata la propria riservatezza in questo momento di lutto». Era nata in Eritrea, a Decamerè, il 10 febbraio 1951, si è spenta quindi a 75 anni. Figlia di un uomo politico e nipote di un diplomatico, era già Miss Eritrea ad appena 18 anni subito dopo aver conseguito il diploma, nel 1969. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Morta Zeudi Araya, sex symbol degli anni 70

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