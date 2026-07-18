Lupi nuovo avvistamento | Attirati dalla spazzatura
Un altro avvistamento di un lupo si è verificato nelle colline bolognesi, dove l’animale è stato notato vicino a rifiuti abbandonati. Le precedenti segnalazioni risalgono a via di Barbiano e a Villa Ghigi, entrambe nel 2025. Le autorità hanno confermato la presenza di esemplari nella zona, che sembrano essere attratti dalla spazzatura. Non sono stati segnalati incidenti o incontri ravvicinati con persone.
Le colline bolognesi piacciono sempre di più ai lupi. Dopo l’avvistamento di settimana scorsa in via di Barbiano e, a fine 2025, in zona Villa Ghigi, a stretto giro un altro esemplare si è spinto a percorrere le strade della collina. L’ultimo avvistamento risale a qualche giorno fa, quando un altro lupo è stato immortalato da un residente intento a razziare la spazzatura abbandonata ai lati dei cassonetti lungo via San Vittore, dalle parti dell’ex discoteca Capannina. Qui l’animale è stato immortalato in piena notte mentre rovistava tra i sacchi di rifiuti, attirato come è ormai acclarato, dall’odore dei rifiuti organici lasciati abbandonati in strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie e thread social correlati
Orso e lupi immortalati dalla fototrappola in Alta Valle SerianaUna fototrappola in Alta Valle Seriana ha catturato immagini di un orso, segnalando il suo ritorno dopo oltre un anno.
A tu per tu con il lupo: nuovo avvistamento nel cuore della notte in periferiaNella notte, un automobilista ha segnalato di aver incontrato un lupo nei pressi di Case Cicognani, vicino a Forlimpopoli.
Si parla di: Lupi, nuovo avvistamento: Attirati dalla spazzatura.
Lupi, nuovo avvistamento: Attirati dalla spazzaturaLe colline bolognesi piacciono sempre di più ai lupi. Dopo l’avvistamento di settimana scorsa in via di Barbiano e, a fine 2025, in zona Villa Ghigi, a stretto giro un altro esemplare si è spinto a ... ilrestodelcarlino.it
Nuovo avvistamento di lupi in città: questa volta ai Colli [VIDEO]Ha fatto il giro dei social e del web il video postato sul gruppo Facebook Pescara Colli dove una cittadina ha mostrato le immagini di un lupo che girava nella zona di Colli Innamorati. Ricordiamo c ... ilpescara.it