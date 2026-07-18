Lupi nuovo avvistamento | Attirati dalla spazzatura

Notizia in breve

Un altro avvistamento di un lupo si è verificato nelle colline bolognesi, dove l’animale è stato notato vicino a rifiuti abbandonati. Le precedenti segnalazioni risalgono a via di Barbiano e a Villa Ghigi, entrambe nel 2025. Le autorità hanno confermato la presenza di esemplari nella zona, che sembrano essere attratti dalla spazzatura. Non sono stati segnalati incidenti o incontri ravvicinati con persone.