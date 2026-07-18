Lupi nuovo avvistamento | Attirati dalla spazzatura

Da ilrestodelcarlino.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un altro avvistamento di un lupo si è verificato nelle colline bolognesi, dove l’animale è stato notato vicino a rifiuti abbandonati. Le precedenti segnalazioni risalgono a via di Barbiano e a Villa Ghigi, entrambe nel 2025. Le autorità hanno confermato la presenza di esemplari nella zona, che sembrano essere attratti dalla spazzatura. Non sono stati segnalati incidenti o incontri ravvicinati con persone.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Le colline bolognesi piacciono sempre di più ai lupi. Dopo l’avvistamento di settimana scorsa in via di Barbiano e, a fine 2025, in zona Villa Ghigi, a stretto giro un altro esemplare si è spinto a percorrere le strade della collina. L’ultimo avvistamento risale a qualche giorno fa, quando un altro lupo è stato immortalato da un residente intento a razziare la spazzatura abbandonata ai lati dei cassonetti lungo via San Vittore, dalle parti dell’ex discoteca Capannina. Qui l’animale è stato immortalato in piena notte mentre rovistava tra i sacchi di rifiuti, attirato come è ormai acclarato, dall’odore dei rifiuti organici lasciati abbandonati in strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

lupi nuovo avvistamento attirati dalla spazzatura
© Ilrestodelcarlino.it - Lupi, nuovo avvistamento: "Attirati dalla spazzatura"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Orso e lupi immortalati dalla fototrappola in Alta Valle SerianaUna fototrappola in Alta Valle Seriana ha catturato immagini di un orso, segnalando il suo ritorno dopo oltre un anno.

A tu per tu con il lupo: nuovo avvistamento nel cuore della notte in periferiaNella notte, un automobilista ha segnalato di aver incontrato un lupo nei pressi di Case Cicognani, vicino a Forlimpopoli.

Si parla di: Lupi, nuovo avvistamento: Attirati dalla spazzatura.

lupi nuovo avvistamento attiratiLupi, nuovo avvistamento: Attirati dalla spazzaturaLe colline bolognesi piacciono sempre di più ai lupi. Dopo l’avvistamento di settimana scorsa in via di Barbiano e, a fine 2025, in zona Villa Ghigi, a stretto giro un altro esemplare si è spinto a ... ilrestodelcarlino.it

lupi nuovo avvistamento attiratiNuovo avvistamento di lupi in città: questa volta ai Colli [VIDEO]Ha fatto il giro dei social e del web il video postato sul gruppo Facebook Pescara Colli dove una cittadina ha mostrato le immagini di un lupo che girava nella zona di Colli Innamorati. Ricordiamo c ... ilpescara.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web