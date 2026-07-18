L’Union Brescia ritrova la V E adesso Pasini vuole la B

L’Union Brescia ha celebrato un anno di attività, con il presidente Giuseppe Pasini che ha deciso di ripristinare la V bianca sulle maglie della squadra. La scelta segue una stagione di successi e ambizioni di promozione in Serie B. La modifica estetica è stata annunciata come un segnale di continuità e determinazione. La società mira a migliorare le proprie performance sportive e a raggiungere obiettivi di categoria superiore.

Ieri l’Union Brescia ha compiuto un anno e il presidente Giuseppe Pasini ha deciso di fare alla sua società e ai tifosi il regalo più atteso, riportando la V bianca sulle maglie. Una soluzione grafica che, a dire il vero, non ha convinto tutti (dato che, nonostante la grande leonessa al centro, la V sembra più una fascia orizzontale), ma lo stesso Pasini ha precisato: "Abbiamo fatto quello che al momento ci era consentito. Spero che questo sia solo il primo step e che serva ad avvicinare altri tifosi alla nostra squadra". Il massimo dirigente biancazzurro ha fatto anche riferimento a Massimo Cellino, che non solo ha riattivato la matricola... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Ufficiale: lUnion Brescia si aggiudica la «V» e il marchio storico

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