La gara per l'appalto triennale di lumini, fiaccole e teli a Lucca è stata aggiudicata. La procedura ha riguardato la fornitura di questi materiali per le celebrazioni di settembre, legate alla tradizione della processione e dei canti in onore di Santa Croce. L'affidamento coprirà un periodo di tre anni e riguarda le forniture necessarie per l'evento annuale. La decisione è stata comunicata ufficialmente alle aziende partecipanti.

Settembre a Lucca significa soprattutto fiaccole, lumini, processione e canti. Perché, per la nostra città, Santa Croce non è solo un’antica tradizione che ogni anno si rinnova, quasi fosse un rito medievale. È uno spartiacque. Il momento che segna la fine dell’estate e l’inizio di un nuovo anno, con tutto ciò che si porterà dietro. Terminano le vacanze, gli studenti rientrano a scuola, riprendono i programmi e la magia della stagione più bella e più calda comincia lentamente a svanire. Siamo a metà luglio, ma già si pensa a quella che sarà la prossima Luminara. Proprio in questi giorni, infatti, il Comune ha aggiudicato il servizio per la Luminara di Santa Croce per il triennio 2026-2028. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Luminara, appalto triennale. Aggiudicata la gara per lumini, fiaccole e teli

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