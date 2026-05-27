Tradizioni storiche | il Comune cerca 200 persone per accendere i lumini della Luminara
Il Comune di Pisa cerca 200 persone per accendere circa 100.000 lumini durante la Luminara di San Ranieri il 16 giugno. La selezione del personale sarà gestita dall’Agenzia Emilav, filiale di Lucca. I lumini illumineranno le facciate dei Lungarni, facendo parte delle tradizioni storiche della manifestazione. La richiesta riguarda figure che prenderanno parte all’accensione delle luci in occasione dell’evento.
In vista della Luminara di San Ranieri del prossimo 16 giugno, l’Agenzia per il lavoro Emilav - Filiale di Lucca - ha ricevuto dal Comune di Pisa l’affidamento per la selezione del personale da impiegare nell’accensione dei circa 100mila lumini che illumineranno le facciate dei Lungarni.L’agenzia. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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