Un autore torna a presentare il suo lavoro all’Ombre Festival, portando la voce di un investigatore che si trasforma in letteratura, cinema e impegno sociale. La sua narrazione collega una città bianca sul Mediterraneo, le atmosfere di un thriller e le immagini cinematografiche, creando un filo invisibile tra questi elementi. La partecipazione si è svolta con letture, proiezioni e incontri con il pubblico.

C’è un filo invisibile che unisce una città bianca affacciata sul Mediterraneo, le atmosfere di un thriller, il rigore dell’investigatore e il potere delle immagini cinematografiche. Quel filo porta il nome di Luigi Del Vecchio, Generale della Guardia di Finanza in congedo e scrittore, pronto a tornare protagonista di Ombre Festival di Viterbo, una delle rassegne culturali più prestigiose del panorama nazionale. Dopo il successo della partecipazione del 2024, Del Vecchio sarà nuovamente ospite della manifestazione il 21 luglio alle ore 21.15, nella suggestiva cornice di Piazza della Repubblica, per presentare il suo ultimo romanzo “Ostuni. Non mi cercare più. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Luigi Del Vecchio torna a Ombre Festival: la voce dell’investigatore diventa letteratura, cinema e impegno sociale

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