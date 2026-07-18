L’Ue ha ucciso il settore dell’auto

Da panorama.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Unione Europea ha introdotto normative che hanno portato a una diminuzione significativa della produzione di veicoli a motore. La transizione verso veicoli elettrici e le restrizioni sulle emissioni hanno influenzato il settore automobilistico, portando a chiusure di fabbriche e riduzioni di personale. La produzione di automobili in Europa si è ridotta rispetto al passato, con un calo delle immatricolazioni di veicoli a motore tradizionali.

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L’Europa sta realizzando una rivoluzione industriale al contrario. Dopo essere stata, tra l’Ottocento e il Novecento, la culla dell’automobile, con lo sviluppo di decine di marchi e fabbriche per milioni di lavoratori, oggi rischia di essere la tomba dei veicoli a motore. O per lo meno di quelli prodotti nel continente. Sono di alcuni giorni fa le drammatiche notizie in arrivo dalla Germania. Il Paese che a lungo ha trainato il settore, con marchi come Volkswagen, Bmw, Mercedes e Audi, nel giro di cinque anni ha visto ridursi le vendite, e dunque la produzione, di 2,6 milioni di veicoli. Quasi un milione solo in Europa, più di un milione e mezzo in Cina. 🔗 Leggi su Panorama.it

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