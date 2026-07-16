Export in ripresa il mercato dell?auto Campania flessione del settore farmaci
L’export di automobili mostra segnali di ripresa nei primi mesi del 2026, dopo un periodo di rallentamento. Nel frattempo, il settore farmaceutico in Campania registra una flessione. I dati indicano che il mercato dell’auto sta recuperando, mentre quello dei farmaci continua a declinare. Questa fase di crescita per le auto si aggiunge alle tendenze osservate negli ultimi mesi del 2025.
Qualche segnale c’era già stato negli ultimi mesi del 2025. Ma ora - nei primi mesi del 2026 - si nota un “risveglio” dell’export di automobili: un risultato che a livello mondo registra un +6,6 per cento (10,5 miliardi di euro) e che sarebbe più “tondo” al netto dei Paesi del Golfo in guerra che con un meno 26,2% «si mangiano» parte del pur cospicuo guadagno nell’area Euro (in particolare è evidente la crescita del 16% in Francia, effetto certamente delle politiche Stellantis), negli Stati Uniti e in Svizzera. Crescono anche le importazioni di auto e in modo più ampio dell’11,3% a 19,4 miliardi. La Cina ha la più alta crescita in percentuale (+127,7%) con 1,7 miliardi di valore, ma resta la Germania il primo paese dal quale acquistiamo auto (5,2 miliardi con una crescita del 3,8% in più rispetto ai primi cinque mesi del 2025). 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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