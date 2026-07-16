Qualche segnale c’era già stato negli ultimi mesi del 2025. Ma ora - nei primi mesi del 2026 - si nota un “risveglio” dell’export di automobili: un risultato che a livello mondo registra un +6,6 per cento (10,5 miliardi di euro) e che sarebbe più “tondo” al netto dei Paesi del Golfo in guerra che con un meno 26,2% «si mangiano» parte del pur cospicuo guadagno nell’area Euro (in particolare è evidente la crescita del 16% in Francia, effetto certamente delle politiche Stellantis), negli Stati Uniti e in Svizzera. Crescono anche le importazioni di auto e in modo più ampio dell’11,3% a 19,4 miliardi. La Cina ha la più alta crescita in percentuale (+127,7%) con 1,7 miliardi di valore, ma resta la Germania il primo paese dal quale acquistiamo auto (5,2 miliardi con una crescita del 3,8% in più rispetto ai primi cinque mesi del 2025). 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Export, in ripresa il mercato dell?auto. Campania, flessione del settore farmaci

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