Con i conflitti in Iran che influenzano i mercati energetici, le tariffe di luce e gas con prezzo fisso sono diventate una scelta diffusa. Le offerte disponibili permettono di bloccare i costi per un periodo determinato, proteggendosi dagli aumenti previsti. Le compagnie hanno lanciato diverse promozioni in questa direzione, puntando a offrire stabilità ai clienti. La ricerca di una tariffa a prezzo fisso si intensifica tra chi desidera evitare sorprese nelle bollette.

Con i venti di guerra in Iran che continuano a scuotere i mercati energetici, trovare la tariffa giusta per luce e gas è diventato più urgente che mai. Dopo il boom dei prezzi registrato nei mesi scorsi, con il prezzo del gas naturale schizzato fino al 40% sul mercato TTF di Amsterdam, molti fornitori hanno rilanciato le offerte a prezzo fisso per offrire maggiore stabilità ai bilanci familiari. Altroconsumo ha così realizzato un’analisi su quali sono le offerte migliori per luce e gas. L’aumento delle bollette. Gli analisti hanno stimato un aggravio fino a 166 euro annui per le famiglie italiane a causa del conflitto, con 121 euro in più per il gas e 45 euro per la componente elettrica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Luce e gas, le migliori offerte a prezzo fisso per difendersi dai rincari in arrivo

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NOTIZIEINUNCLICK 4 MARZO: Bollette luce e gas: le migliori offerte di Marzo 2026

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