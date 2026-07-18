Luca Zingaretti spiega perché non farà più Il Commissario Montalbano

Luca Zingaretti ha annunciato che non interpreterà più il personaggio del Commissario Montalbano. La decisione è stata comunicata pubblicamente dall’attore, che ha spiegato di non voler riprendere il ruolo. La serie televisiva, basata sui romanzi di Andrea Camilleri, ha avuto un grande successo e ha contribuito alla notorietà dell’attore. Zingaretti ha dichiarato di aver concluso la sua interpretazione del personaggio e di non avere in programma nuovi progetti legati a Montalbano.

Luca Zingaretti ha spiegato perché non tornerà a interpretare Il Commissario Montalbano, il personaggio nato dai romanzi di Andrea Camilleri che lo ha reso uno degli attori italiani più riconoscibili anche all’estero. “Ho smesso perché non c’erano più le condizioni”, le sue parole. Perché Luca Zingaretti non farà più il Commissario Montalbano Il legame con Andrea Camilleri La carriera dopo il Commissario Montalbano Perché Luca Zingaretti non farà più il Commissario Montalbano In un’intervista al Corriere della Sera, Luca Zingaretti ha spiegato che Il Commissario Montalbano non era soltanto una serie. L’attore ha sottolineato che si trattava di un lavoro costruito attorno a un gruppo di persone, a una visione comune e al rapporto con Andrea Camilleri. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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