Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi sabato 18 luglio 2026 | numeri e combinazione vincente

Da quifinanza.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di oggi, sabato 18 luglio 2026, sono state disponibili fino alle 19:30. Nell’estrazione di venerdì 17 luglio 2026, nessuna combinazione ha centrato né sei né cinque più.

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Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 17 luglio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 67 (132) 10 (111) 82 (68) 80 (58) 21 (57) Cagliari: 19 (63) 62 (56) 54 (52) 90 (43) 47 (42) Firenze: 53 (68) 66 (62) 16 (62) 89 (61) 24 (59) Genova: 63 (73) 50 (64) 78 (54) 9 (52) 35 (46) Milano: 65 (77) 39 (70) 31 (69) 6 (59) 7 (50) Napoli: 40 (144) 1 (123) 45 (71) 70 (67) 5 (67) Palermo: 61 (72) 47 (70) 53 (69) 83 (65) 57 (63) Roma:... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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