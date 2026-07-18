Negli Stati Uniti, il calcio è spesso visto come uno sport adatto a bambini e donne, ritenuto meno virile rispetto al football americano o al pallacanestro, dove il contatto fisico è più violento o i giocatori sono più alti. Attualmente si sta concludendo il campionato mondiale di calcio.

I l calcio qui negli Stati Uniti, dove sta per concludersi il campionato mondiale, è considerato uno sport da bambini e da donne. Non è considerato infatti abbastanza virile rispetto a sport dove il contatto fisico è decisamente più violento, come il football americano, o comunque più intenso, come nel basket, dove il più piccolo è alto due metri. Trump giudica l’altezza di una bambina: «Riesci a saltare in alto? No, allora meglio il calcio» X Leggi anche › Sara Gama è Cavaliere della Repubblica: ha cambiato il calcio femminile Insomma, per parafrasare una battuta datata che già trent’anni fa indignava il Nanni Moretti di Palombella rossa, il calcio in America è uno sport per signorine. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'obbiettivo finale, nello sport in generale (e non solo), deve essere comunque sempre questo: andare oltre gli stereotipi di genere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Hit, The Tear, The Comeback: Inside Sophie Cunningham's Brutal 2025 WNBA Season

Notizie e thread social correlati

Donne nelle discipline STEM: oltre il divario di genere per superare gli stereotipiUn messaggio rivolto alle ragazze interessate alle discipline STEM invita a superare gli stereotipi e il divario di genere.

“Violenza, declinazione senza genere”: a Napoli un confronto multidisciplinare oltre gli stereotipiIl 6 luglio alle 17:45 si terrà a Napoli un incontro presso Villa Doria D’Angri intitolato “Violenza, declinazione senza genere”.

Argomenti più discussi: Ecco come si formano i leader liquidi; Cerimonia finale a firma di Marco Balich: Laura Pausini, Tom Cruise e uno show globale; Dove vedere in tv Francia-Inghilterra, finale 3°-4° posto dei Mondiali 2026; Spermatozoi creati in laboratorio: gli scienziati si avvicinano sempre più a una svolta nel campo della fertilità.

Inter, l'obiettivo è riavere Calhanoglu per la finale di Coppa Italia: salterà Parma e LazioL'Inter, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noto poco fa il responso degli esami ad Hakan Calhanoglu, ieri fermatosi per un problema muscolare alla gamba sinistra: Esami strumentali per il ... tuttomercatoweb.com