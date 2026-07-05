Violenza declinazione senza genere | a Napoli un confronto multidisciplinare oltre gli stereotipi

Il 6 luglio alle 17:45 si terrà a Napoli un incontro presso Villa Doria D’Angri intitolato “Violenza, declinazione senza genere”. L’evento prevede un confronto multidisciplinare per discutere il fenomeno della violenza in tutte le sue forme, senza distinguere tra i generi. L’obiettivo è promuovere un dialogo aperto e inclusivo, superando gli stereotipi legati alle differenze di genere.

Napoli – Un dialogo aperto e senza barriere per affrontare il fenomeno della violenza in ogni sua manifestazione, superando le distinzioni di genere. È questo il cuore di “Violenza, declinazione senza genere”, l’incontro in programma il 6 luglio alle ore 17:45 nella splendida cornice di Villa Doria D’Angri, in via Petrarca 80 a Napoli. L’evento è organizzato dal C.O.N.I.T.A. (Coordinamento Operativo Nazionale Interforze, associazione di volontariato ai sensi della Legge 26691) e gode del prestigioso patrocinio dell’associazione Libera dalla Violenza. La manifestazione vedrà come madrina Alessia Giangrasso, vicaria nazionale Conita con delega ai rapporti con l’estero, mentre il compito di guidare e moderare il dibattito sarà affidato a Vincenzo Russo, presidente dell’Associazione Medico Sportiva di Napoli della FMSI-CONI. 🔗 Leggi su Primacampania.it

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