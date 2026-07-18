lo straordinario percorso spirituale di san camillo de lellis

San Camillo de Lellis è stato proclamato santo dalla Chiesa cattolica nel 1746. Nato nel XVI secolo, è noto per aver fondato l'Ordine dei Chierici della Carità, dedicato all’assistenza ai malati. La sua vita è caratterizzata da un percorso spirituale e di dedizione alla cura dei bisognosi. La sua figura ha ispirato numerosi riconoscimenti e celebrazioni religiose nel corso dei secoli.

di Gabriella Izzi Benedetti * San Francesco d’Assisi, a cui è dedicato il presente anno ricorrendo l’ottavo centenario della morte, non credo abbia eguali nella storia della Chiesa, ma altri grandi ne sono apparsi prima e dopo di lui, simili nella illuminazione repentina, nella capacità di un capovolgimento totale degli obiettivi, che da malvagi, sconvenienti, goderecci, si sono trasformati in appassionata e rigorosa dedizione di vita secondo lo spirito evangelico. Pensiamo a Paolo di Tarso, ma anche a lui Camillo de Lellis, un personaggio fra i più generosi che la Chiesa vanti, proclamato per la carità verso sofferenti e moribondi “celeste patrono di tutti gli infermi e di tutti gli ospedali”, invocato nelle litanie degli agonizzanti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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