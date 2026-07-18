La tecnologia, tra cui intelligenza artificiale e dispositivi connessi, sta rivoluzionando le modalità di comunicazione e di vita quotidiana. Tuttavia, si evidenzia il rischio che queste innovazioni possano essere utilizzate come strumenti di molestia o stalking. La preoccupazione riguarda l'uso improprio di strumenti digitali che, se non regolamentati, potrebbero diventare armi contro le persone.

L'innovazione tecnologica rappresenta una delle più grandi opportunità del nostro tempo. L'intelligenza artificiale, i dispositivi connessi e la digitalizzazione stanno trasformando il modo in cui viviamo, lavoriamo e comunichiamo. Ma ogni progresso porta con sé anche nuove responsabilità. Come medico e presidente della Fondazione Artemisia, ritengo che sia arrivato il momento di riflettere su un rischio ancora poco considerato: lo stalking del futuro. Per anni abbiamo associato questo reato a pedinamenti, telefonate insistenti o appostamenti. Oggi lo scenario è profondamente cambiato. La persecuzione può consumarsi attraverso uno smartphone, un social network, un localizzatore GPS o persino un dispositivo intelligente presente nelle nostre case. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lo stalking del futuro: la tecnologia non diventi un'arma contro le persone

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AI DramaMy Fiancé Cheated on Me, So I Married the Homeless Man I Saved—He Was a Celebrity

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