Lo sciamano di Stonehenge cambia sesso | era una donna

Lo sciamano di Stonehenge, fino a ora considerato un uomo, è stato identificato come una donna. La scoperta si basa su analisi di resti scheletrici risalenti a circa 4.500 anni fa. Per quasi 200 anni, gli archeologi avevano interpretato i reperti come appartenenti a un uomo, ma recenti studi sui resti ossei hanno indicato il contrario. La conferma arriva dopo nuove analisi genetiche e osteologiche condotte sui resti.

Per quasi due secoli si riteneva fosse un uomo, tutti gli indizi portavano lì, e perfino un uomo barbuto e forte, di sicuro un artigiano capace di lavorare l’oro, quindi, si credeva, uno sciamano, tant’è che è noto come “ lo sciamano di Upton Lovell ”, una delle sepolture più importanti dell’ Età del Bronzo britannica, a meno di sedici chilometri da Stonehenge, mica un posto qualsiasi, la struttura che continua a affascinare studiosi e turisti (e anche i soliti pseudoarcheologi alienati, nel senso che vedono alieni ovunque). Ebbene, sapete una cosa? Lo sciamano di Upton Lovell era una donna, e lo si è scoperto grazie all’analisi del DNA. Lo... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Argomenti più discussi: Grazie all'analisi del DNA, sono stati svelati i segreti di una tomba risalente a 4.000 anni fa, situata vicino a Stonehenge.; Chi è di scena al Teatro Sociale tra Wilde, Shakespeare e Massini.

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