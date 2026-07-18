Un Boeing C-17A Globemaster III della U.S. Air Force ha sostato oggi presso la base aerea di Misurata, in Libia occidentale, prima di ripartire verso RAF Mildenhall. L’aereo ha effettuato un atterraggio operativo, senza ulteriori dettagli sulla durata o lo scopo del passaggio. La missione coinvolge un volo tra la Libia e il Regno Unito, senza comunicazioni ufficiali su eventuali operazioni o attività specifiche.

Un Boeing C-17A Globemaster III della U.S. Air Force ha effettuato oggi uno scalo operativo presso la base aerea di Misurata, nella Libia occidentale, prima di rientrare alla base britannica di RAF Mildenhall. L'aereo, identificato con la registrazione 94-0066 e il callsign RCH574, proveniva dall'infrastruttura americana nel Regno Unito e ha trascorso circa quattro ore a terra in territorio libico. It is interesting to note that on both the outbound and return legs, the American aircraft carefully avoided Italian airspace. https:t.cohqlQbBlxrV — itamilradar (@ItaMilRadar) July 18, 2026 Il movimento, rilevato da ItaMilRadar, ha seguito una rotta particolare: sia nella tratta di andata sia in quella di ritorno il velivolo avrebbe evitato lo spazio aereo italiano, transitando invece attraverso l'area balcanica e il Mediterraneo orientale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lo scalo in Libia e la rotta da Mildenhall: cosa c’è dietro la missione del C-17 Usa

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