A circa 8 km dall’arrivo, il gruppo maglia gialla ha ripreso i due attaccanti, Carapaz e Johannessen, che erano rimasti avanti nel finale di tappa. Mancano circa 2 km alla salita conclusiva.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 17.23 Mancano 2 km allo scollinamento, 8 km all’arrivo. 17.22 Il gruppo maglia gialla vede i due battistrada, il vantaggio dei due attaccanti è sceso intorno ai 10?. 17.20 Intanto Johannessen sta per riprendere l’ecuadoregno dell’EF. 17.19 Ritmo infernale del gruppo maglia gialla, il margine di Carapaz è intorno ai 20?. 17.18 In coda al gruppo c’è Evenepoel. Il margine di Carapaz è di 38? sul gruppetto maglia gialla. 17.17 Davanti ora ci sono Pogacar e Vingegaard, attacco imminente dello sloveno? 17.16 Scatta Lipowitz con a ruota Seixas! 17.15 Dieci elementi nel gruppo maglia gialla: Tadej Pogacar, Isaac Del Toro, Paul Seixas, Jonas Vingegaard, Sepp Kuss, Remco Evenpoel, Florian Lipowitz, Juan Ayuso, Mattias Skjelmose e Lenny Martinez. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: ripresi Carapaz e Johannessen dal gruppo maglia gialla, 8 km al traguardo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tour de France 2026 Stage 14 Preview - Can Tadej Pogacar Defeat Jonas VIngegaard on Le Markstein

Notizie e thread social correlati

LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Carapaz stacca Johannessen, gruppo maglia gialla a meno di 1?Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026, Carapaz ha staccato Johannessen in un tentativo di fuga.

LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Carapaz all’attacco, gruppo maglia gialla ’30”Durante la tappa odierna del Tour de France 2026, il ciclista Carapaz sta attaccando e si sta avvicinando alla cima.

Temi più discussi: DIRETTA Tour de France 2026 LIVE, Quattordicesima Tappa; Tour de France, oggi tappa 14: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro); LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Merlier cala il tris a Chalon sur Soane, sul podio Kooij e Philipsen; Tour de France 2026 · Tappa 14: Percorso, orari, altimetria 18 luglio, dove vedere | Ciclismo oggi.

Dai un’occhiata alla DIRETTA Tour de France 2026 LIVE Dodicesima Tappa: analisi della tappa pianeggiante da Magny-Cours a Chalon-sur-Saône, orari, scalette di salite e favoriti. Segui la diretta interattiva con live tracking, distacchi in tempo reale e c… x.com

Il primo Tour de France nel 1903: una piccola corsa a scopo pubblicitario reddit

Tour de France, la 14^ tappa in diretta live: si scala il Col du HaagTadej Pogacar ha risposto con una battuta al Principe Alberto di Monaco che, in visita al Tour de France, ha dichiarato che lo sloveno sarà con ogni probabilità ai nastri di partenza della Vuelta 2026 ... sport.sky.it

LIVE Tour de France, si corre la 14ª tappa: Carapaz in testa, mancano 10 kmQuattro salite classificate tra la prima e la seconda categoria e l’importante dislivello di 3800 metri nella frazione odierna Mulhouse-Le Markstein Fellering ... gazzetta.it