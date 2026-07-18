LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 6 uomini al comando Il gruppo perde terreno

Notizia in breve

Cinque ciclisti si sono staccati dal gruppo principale e guidano la corsa in questa tappa del Tour de France 2026, che sta perdendo terreno rispetto ai fuggitivi. Nel frattempo, un corridore ha conquistato la vittoria nella volata finale, battendo un avversario in una frazione riservata ai punti della maglia a pois. La corsa continua con i fuggitivi avanti e il gruppo principale che tenta di rientrare.