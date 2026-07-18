LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 6 uomini al comando Il gruppo perde terreno
Cinque ciclisti si sono staccati dal gruppo principale e guidano la corsa in questa tappa del Tour de France 2026, che sta perdendo terreno rispetto ai fuggitivi. Nel frattempo, un corridore ha conquistato la vittoria nella volata finale, battendo un avversario in una frazione riservata ai punti della maglia a pois. La corsa continua con i fuggitivi avanti e il gruppo principale che tenta di rientrare.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 15.28 Valentin Paret-Peintre vince ancora la volata contro Carapaz per i punti della maglia a pois. Il francese si aggiudica anche il secondo GPM di giornata. 15.26 Un chilometro al GPM del Col du Page! 15.24 Questa la situazione attuale di corsa: in testa c’è un sestetto formato da Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), Carapaz (EF Easy Post), Healy (EF Easy Post), Anders Johannessen (Uno-X Mobility), Tobias Johannessen (Uno-X Mobility) e EIner RUbio (Movistar team). Alle loro spalle, rimasto da solo, c’è Thymen Arensman (NetCompany Ineos). Ad 1’50” dai battistrada ce’è il maxi gruppo con all’interno anche Pidcock e Tiberi. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026 Stage 14 Preview: Tadaj Pogacar Repeat
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