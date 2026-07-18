LIVE Italia-Argentina 0-0 Nations League volley 2026 in DIRETTA | inizia il match degli azzurri
La partita tra Italia e Argentina termina con il punteggio di 0-0. Durante il match, il pallone non ha toccato terra nel punto segnalato come possibile floor touch, che ha portato alla richiesta di challenge da parte dell’Argentina. La sfida si è svolta nel contesto della Nations League volley 2026 e si è conclusa senza ulteriori variazioni sul risultato.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il pallone non ha toccato terra, il punto è azzurro. Challenge dell’Argentina per il possibile floor touch sul recupero di Balaso. 10-9 Magia di Lavia che senza rincorsa attacca una palla complessa ma lavorata il giusto per trovare il punto. 9-9 Primo tempo bestiale di Sanguinetti. 8-9 Il servizio di Mati non trova il campo. 8-8 Lavia rimedia all’errore con un grande mani fuori. 7-8 Ace di Vicentin, errore in ricezione di Lavia. 7-7 Romanò cerca un colpo lavorato ma subisce il muro da parte di Gallego. 7-6 C’è il tocco, gli azzurri restano in vantaggio. Challenge degli azzurri per il possibile tocco del muro. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Italy ArgentinaMen's Volleyball Friendly Match
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