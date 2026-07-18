LIVE Italia-Argentina 0-0 Nations League volley 2026 in DIRETTA | inizia il match degli azzurri

Notizia in breve

La partita tra Italia e Argentina termina con il punteggio di 0-0. Durante il match, il pallone non ha toccato terra nel punto segnalato come possibile floor touch, che ha portato alla richiesta di challenge da parte dell’Argentina. La sfida si è svolta nel contesto della Nations League volley 2026 e si è conclusa senza ulteriori variazioni sul risultato.