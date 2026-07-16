LIVE Italia-Belgio 2-0 Nations League volley 2026 in DIRETTA | gli azzurri cercano l’acuto definitivo nel terzo set 18-16
L’Italia conduce 2-0 contro il Belgio nella partita di Nations League di volley, con un punteggio di 18-16 nel terzo set. Durante il set, Rotty ha realizzato una diagonale vincente, mentre Mati ha servito un ace, portando gli azzurri avanti. Sani ha tentato una difesa che non è stata efficace, e il Belgio ha chiesto un time-out. Bottolo ha conquistato un punto senza che la palla abbia sfiorato la riga.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-17 Grande diagonale di Rotty, Sani ci prova ma la difesa non è rigiocabile. Time-out del Belgio. 18-16 Ace di Mati! Che partita del centrale di Modena!! Bottolo non è neanche andato vicino a pestare la riga, il punto è confermato all’Italia. Il Belgio chiede challenge per il possibili pestaggio della riga dei tre metri da parte di Bottolo nel caricare la pipe. Momento abbastanza importante del parziale. 17-16 Pipe vincente di Bottolo. Sani entra al posto di Porro. 16-16 Palla attaccata a rete, Porro spinge lo stesso e subisce il muro di D’Heer. 16-15 Esce il servizio di Bottolo. 16-14 Primo tempo di Mati! 15-14 Mani fuori di Reggers da seconda linea. 🔗 Leggi su Oasport.it
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