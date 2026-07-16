LIVE Italia-Belgio 2-0 Nations League volley 2026 in DIRETTA | gli azzurri cercano l’acuto definitivo nel terzo set 18-16

Notizia in breve

L’Italia conduce 2-0 contro il Belgio nella partita di Nations League di volley, con un punteggio di 18-16 nel terzo set. Durante il set, Rotty ha realizzato una diagonale vincente, mentre Mati ha servito un ace, portando gli azzurri avanti. Sani ha tentato una difesa che non è stata efficace, e il Belgio ha chiesto un time-out. Bottolo ha conquistato un punto senza che la palla abbia sfiorato la riga.