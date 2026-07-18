LIVE F1 GP Belgio 2026 in DIRETTA | scattano le qualifiche a Spa Prime schermaglie in Q1

Da oasport.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 16.05, il cielo sopra Spa era velato mentre le qualifiche per il GP Belgio 2026 iniziavano con Verstappen che partiva. Tutti i piloti hanno montato gomme soft, mentre Hamilton è entrato in pista poco dopo. Le McLaren e Stroll sono rimasti ai box, senza ancora prendere il via. Le schermaglie in Q1 sono cominciate con le prime scivolate e tentativi di miglioramento sui tempi.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.05 Cielo velato a Spa. Si lancia Verstappen. 16.05 Gomme soft per tutti. 16.04 Ed ecco anche Hamilton. Restano solo le McLaren e Stroll ai box. 16.04 Dentro anche Leclerc. 16.04 Esce dai box anche Russell. Temporeggiano le due Ferrari. 16.03 Verstappen e Antonelli in pista. 16.02 Si lanciano le Cadillac di Perez e Bottas. 16.02 Ricordiamo le penalità: 10 posizioni a Norris e Stroll, Hadjar ed Alonso partiranno in fondo allo schieramento. 16.01 Aston Martin prima monoposto a rompere gli indugi. 16.00 Iniziate le qualifiche del GP del Belgio 2026 di F1. 15.57 La Q1 durerà 18 minuti: verranno eliminati i peggiori 6 piloti; Q2 da 15 minuti e altri 6 piloti da eliminare; infine Q3 da 13 minuti per definire la griglia di partenza. 🔗 Leggi su Oasport.it

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