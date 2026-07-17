Durante il Gran Premio del Belgio, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026, si è svolta una fase di gara a Spa che ha visto coinvolti i team Ferrari e Mercedes. La giornata è iniziata con la sessione di prove libere del venerdì, e proseguita con aggiornamenti in tempo reale sulla competizione. La gara è entrata nel vivo, con le vetture che hanno affrontato le curve del circuito belga.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio del Belgio, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sullo splendido scenario del tracciato di Spa-Francorchamps uno dei templi della velocità ci attende una giornata di capitale importanza per capire quali saranno i reali valori in pista. Si inizierà a fare sul serio e proveremo a chiarire i tanti punti di domanda che albergano sul tracciato delle Ardenne. Vedremo una Silverstone-bis oppure si tornerà alla normalità? Quale sarà il programma della giornata? Sulla pista belga si partirà con la prima sessione di prove libere delle ore 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE F1, GP Belgio 2026 in DIRETTA: entra nel vivo a Spa la sfida tra Ferrari e Mercedes

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SPAGNA vs BELGIO in DIRETTA con TELECRONACA | MONDIALI LIVE

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