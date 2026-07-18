Alle 16.00 si svolgono le qualifiche del Gran Premio del Belgio 2026. Durante le prove libere, Antonelli ha perso il controllo della vettura in derapata, causando un incidente che ha coinvolto anche Kimi. La Ferrari punta a ottenere un risultato sorprendente, mentre Antonelli cerca di recuperare dopo l’incidente. La sfida tra Antonelli e Verstappen si preannuncia intensa in vista delle qualifiche.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.28 La precedente derapata di Antonelli in FP3: Big snap for Kimi #F1 #BelgianGP pic.twitter.comKpoqvfop3h — Formula 1 (@F1) July 18, 2026 15.27 Pilota con più pole position: Lewis HAMILTON (6) L’inglese è partito davanti a tutti nel 2008, 2013, 2015, 2017, 2018, 2020. 15.24 Pilota con più vittorie a Spa: Michael SCHUMACHER (6) Il tedesco ha trionfato nel 1992, 1995, 1996, 1997, 2001, 2002. Non va inoltre dimenticato come abbia visto cancellato a tavolino il successo del 1994. 15.22 Il tracciato di Spa era considerato pericolosissimo, anche più del famigerato Nübrurgring. Una fama negativa corroborata dai fatti, poiché gli incidenti mortali si susseguivano con inquietante frequenza. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE F1, GP Belgio 2026 in DIRETTA: alle 16.00 le qualifiche. Antonelli sfida Vertappen, Ferrari per stupire

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F1 GP BELGIO | QUALIFICHE LIVE Antonelli è luomo da battere! Ferrari in difesa

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