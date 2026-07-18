La Ferrari è la squadra di maggior successo su questo circuito con 18 vittorie, 14 delle quali ottenute proprio a Spa. La McLaren segue in classifica, con 13 delle sue 15 vittorie arrivate su questo tracciato. Hamilton detiene il record di pole position al GP del Belgio, con sei. Partì dalla pole con la McLaren nel 2008 e poi con la Mercedes nel 2013, 2015, 2017, 2018 e 2020. Lewis Hamilton della Ferrari ha la possibilità di eguagliare il record di vittoria di Schumacher in questo weekend. Il britannico vinse per la prima volta a Spa con la McLaren nel 2010 e poi con la Mercedes nel 2015, 2017, 2020 e nel 2024, quando ereditò la vittoria in seguito alla squalifica del compagno di squadra in Mercedes George Russell. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE F1 Belgio, il giorno delle qualifiche. Libere 3 alle 12.30. Alle 16 c'è la pole

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