Alle 23 si gioca la finale per il terzo posto tra Francia e Inghilterra. Le ufficiali segnalano Mbappé in campo dal primo minuto, mentre Kane siede in panchina. I giocatori mostrano scarso entusiasmo durante l'incontro. La formazione francese è schierata con un 4-2-3-1, con Henderson tra i titolari. La squadra inglese dispone di Quansah, Konsa, Guehi e Spence in difesa; a centrocampo Rice e Rogers; in attacco Rashford, Eze, Saka e Toney.

Dai volti dei giocatori traspare lo scarso entusiasmo per giocare questa partita. (4-2-3-1) Henderson; Quansah, Konsa, Guehi, Spence; Rice, Rogers; Rashford, Eze, Saka; Toney. Ct. Tuchel. (4-3-3) Maignan; Gusto, Lacroix, Konate; Theo Hernandez; Zaire-Emery, Rabiot, Cherki; Olise, Mbappé, Doué. Ct. Deschamps. Inghilterra e Francia si sono affrontate 32 volte. I Tre Leoni hanno raccolto 17 vittorie contro le 10 della Francia, con cinque pareggi. Nelle ultime nove occasioni, però, la Francia ha perso solo una volta (6 vittorie, 2 pareggi). Con un post su X, Kylina Mbappé ha reso omaggio al ct, alla sua ultima partita sulla panchina della nazionale: "Oggi è la tua ultima danza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 23 Francia-Inghilterra per il 3° posto, le ufficiali: Mbappé dal 1', Kane in panchina

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FRANCIA vs INGHILTERRA in DIRETTA con TELECRONACA | FINALE 3° POSTO LIVE

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