Alle 23, si gioca la finale per il terzo posto tra Francia e Inghilterra. Le ufficiali indicano che l’attaccante francese sarà in campo fin dal primo minuto, mentre gli attaccanti inglesi Kane e Bellingham sono in panchina. Un bambino ha chiesto a Mbappé di segnare tre gol, sottolineando l’importanza di mantenere l’impegno durante la partita.

Questo bambino chiede a Mbappé tre gol. Mai dimenticare che c'è un bambino che ti potrebbe veder giocare per la prima e unica volta. Per questo l'impegno non deve mai mancare. Dai volti dei giocatori traspare lo scarso entusiasmo per giocare questa partita. (4-2-3-1) Henderson; Quansah, Konsa, Guehi, Spence; Rice, Eze; Saka, Rogers, Rashford; Toney. Ct. Tuchel. (4-3-3) Maignan; Gusto, Lacroix, Konate; Theo Hernandez; Cherki, Zaire-Emery, Rabiot; Olise, Mbappé, Doué. Ct. Deschamps. Inghilterra e Francia si sono affrontate 32 volte. I Tre Leoni hanno raccolto 17 vittorie contro le 10 della Francia, con cinque pareggi. Nelle ultime nove occasioni, però, la Francia ha perso solo una volta (6 vittorie, 2 pareggi). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 23 Francia-Inghilterra per il 3° posto, le ufficiali: Mbappé dal 1', Kane e Bellingham in panchina

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FRANCIA vs INGHILTERRA in DIRETTA con TELECRONACA | FINALE 3° POSTO LIVE

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