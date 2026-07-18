L’Iran interrompe gli impegni previsti dal memorandum d’intesa | Gli Stati Uniti hanno violato gli accordi – La diretta

Gli Stati Uniti hanno condotto una settima notte di attacchi contro l’Iran, con nuovi raid annunciati dal Centcom per ridurre le capacità militari iraniane. Sono state riportate esplosioni a Sirik e Bandar Abbas, secondo l’agenzia Mehr. L’Iran ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno violato gli accordi, interrompendo gli impegni previsti dal memorandum d’intesa. La situazione resta tesa tra le due parti, con attacchi continui nella regione.

Settima notte consecutiva di attacchi Usa contro l’ Iran: il Centcom ha annunciato nuovi raid per «continuare a ridurre le capacità militari iraniane» Secondo l’agenzia Mehr sono state segnalate esplosioni a Sirik e Bandar Abbas. Teheran accusa gli americani di aver colpito un aeroporto, una stazione ferroviaria e due ponti, con almeno otto morti e 20 feriti secondo i media di regime, mentre i pasdaran rivendicano attacchi contro basi Usa in Kuwait, Qatar, Bahrein, Giordania e Oman, promettendo di continuare «finché non sarà ripristinata la calma lungo la costa meridionale e nello Stretto di Hormuz». Secondo il ministero della Salute iraniano, dalla ripresa dei combattimenti si contano almeno 38 vittime e oltre 400 feriti. 🔗 Leggi su Open.online

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Iran, le navi di Trump si avvicinano. Teheran: pronti a riprendere i colloqui

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