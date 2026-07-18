L'Iran ha attaccato due basi in Giordania e Kuwait, ferendo diversi militari statunitensi. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle condizioni dei feriti. L’attacco segue recenti raid statunitensi nella regione. La notizia arriva mentre si indaga sulla morte di militari americani coinvolti in operazioni precedenti. Nessuna conferma ufficiale sui danni alle strutture o sui responsabili dell’attacco.

Roma, 18 luglio 2026 – Diversi militari statunitensi sono rimasti feriti dopo che l'Iran ha colpito almeno due basi giordane come risposta ai raid americani di questi giorni. A riferirlo, citando come fonti funzionari Usa, è Cbs News, che tuttavia non chiarisce quando sarebbero avvenuti questi attacchi né la gravità delle ferite riportate dai soldati. A confermare la notizia, però, sono anche i Pasdaran, che hanno rivendicato un attacco con missili e droni contro la base militare statunitense di Al-Azraq – in Giordania, appunto –, sostenendo di aver colpito i ricoveri dei caccia e un'ampia area di parcheggio degli aerei militari. Le forze aree iraniane "hanno completamente distrutto almeno due caccia e tre aeromobili americani e ne hanno danneggiati gravemente un certo numero", scrive l’agenzia Tasnim. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - L’Iran colpisce basi Usa in Giordania e Kuwait. È giallo sulla morte di militari americani

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Patrick Henningsen: lIran colpisce basi USA in Giordania – inizia la rappresaglia

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