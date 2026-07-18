L’Inter Women ha annunciato la cessione di Beatrix Fördos alla Lazio Women. La giocatrice ungherese, che aveva trascorso un anno in prestito in Germania al Norimberga, si trasferisce a titolo definitivo al club capitolino. Fördos cercherà ora di ottenere un ruolo più da protagonista nella nuova squadra. L’operazione è stata ufficializzata dall’Inter, che ha concluso il trasferimento senza ulteriori dettagli finanziari.

di Paolo Moramarco dopo un anno in prestito in Germania al Norimberga. L’ Inter Women ufficializza la cessione definitiva di Beatrix Förd?s alla Lazio Women, club nel quale la giocatrice ungherese proverà a ritagliarsi un ruolo più da protagonista. La difensora era arrivata in nerazzurro nel 2022 e nell’ultima stagione è stata in prestito al Norimberga, collezionando 28 presenze con una rete all’attivo. Esperienza internazionale e crescita continua. Il percorso di Förd?s con l’Inter è stato caratterizzato da un utilizzo limitato, che aveva motivato il prestito in Germania. Alla Lazio, la calciatrice potrà invece competere per un posto da... 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - L’Inter Women saluta Beatrix Förd?s: la giocatrice ungherese passa alla Lazio

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