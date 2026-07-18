Lino Banfi | Per vivere ho venduto orologi falsi ai napoletani cos'era il trucco del finto americano

Lino Banfi ha rivelato di aver venduto orologi falsi ai napoletani travestito da finto americano per finanziare la sua vita. Nell’intervista a La Ripartenza, ha anche raccontato di aver fatto un provino con Dino De Laurentiis. Banfi ha spiegato che per sostenere sé stesso e la famiglia si era affidato a questa strategia. Nessuna altra informazione sui dettagli legali o sulle conseguenze di queste azioni.

Lino Banfi a La Ripartenza, intervistato da Hoara Borselli: gli orologi falsi venduti ai napoletani travestito da finto americano e il provino con Dino De Laurentiis. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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