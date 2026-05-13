Lino Banfi | Dopo un'umiliazione pensai al suicidio Rimpianti a 90 anni? Non aver mai visto un film pornografico

Da fanpage.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lino Banfi ha condiviso un episodio difficile della sua vita, ricordando un momento in cui, dopo un’ umiliazione, ha preso in considerazione l’idea di togliersi la vita. A 90 anni, l’attore ha anche parlato di un rimpianto, cioè quello di non aver mai visto un film pornografico. La sua testimonianza riguarda un episodio personale e doloroso, senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

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Lino Banfi ricorda un episodio doloroso della sua vita. Dopo essere stato umiliato, pensò al suicidio. Lo salvò il fratello. L'attore svela anche i rimpianti che sente di avere alla soglia dei 90 anni.🔗 Leggi su Fanpage.it

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