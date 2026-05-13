Lino Banfi | Dopo un'umiliazione pensai al suicidio Rimpianti a 90 anni? Non aver mai visto un film pornografico
Lino Banfi ha condiviso un episodio difficile della sua vita, ricordando un momento in cui, dopo un’ umiliazione, ha preso in considerazione l’idea di togliersi la vita. A 90 anni, l’attore ha anche parlato di un rimpianto, cioè quello di non aver mai visto un film pornografico. La sua testimonianza riguarda un episodio personale e doloroso, senza ulteriori dettagli sulle circostanze.
Lino Banfi ricorda un episodio doloroso della sua vita. Dopo essere stato umiliato, pensò al suicidio. Lo salvò il fratello. L'attore svela anche i rimpianti che sente di avere alla soglia dei 90 anni.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Lino Banfi e la vita a 90 anni, l’attore rivela: “Ho visto la morte”Novant’anni e non sentirli: il “nonno d’Italia” Lino Banfi, indimenticabile interprete di pellicole rimaste nell’immaginario collettivo e serie tv...
Brasile, 35enne assolto dall’accusa di stupro dopo aver “sposato” una 12enne: “C’era il consenso”Fa discutere la sentenza di un Tribunale brasiliano che ha assolto un uomo di 35 anni che aveva "sposato" una bambina di 12 anni: l'uomo era accusato...
Temi più discussi: Lino Banfi: Stavo per diventare usciere in banca. Mi salvò mia moglie che mi voleva artista; Lino Banfi, la storia delle origini nel nuovo fumetto biografico; Lino Banfi si racconta: Devo a Totò il nome d'arte. Mia moglie è morta tra le mie braccia; Lino Banfi: Seguii i consigli di un barbone per mangiare, pagai rate agli strozzini per anni e litigai con Dio per il tumore di mia moglie.
Lino Banfi che diventa Jeeg Robot è una di quelle immagini che il cervello rifiuta… ma il cuore accetta subito. Un attimo prima sei a metà tra Hiroshi Shiba e la campana di bronzo, un attimo dopo ti immagini la trasformazione con un urlo tipo: Miwa, lanciami facebook
#LinoBanfi a Repubblica: Vieni avanti cretino è una mia creatura. Se avessi preso mezzo euro per ogni cassetta dell’Allenatore nel pallone sarei ricco. E quel professore che mi baciò la mano per Nadia Cassini…. Per i 90 anni: Cena in Puglia con i ricci e do x.com
Lino Banfi: «Da ragazzo pensai al suicidio, mio fratello mi salvò. Rimorsi? Mai assaggiato la Nutella né visto un porno»Un racconto intimo, a tratti doloroso, ma sempre attraversato da quella leggerezza che lo ha reso uno dei volti più amati dello spettacolo ... msn.com
Milena Vukotic: Io e Lino Banfi non siamo immortali. Per chi vuole il ritorno di Un medico in famigliaL’attrice riaccende la nostalgia dei fan e apre alla possibilità di rivedere Un medico in famiglia in tv, con un appello diretto alla Rai ... dilei.it