Lino Banfi | Dopo un'umiliazione pensai al suicidio Rimpianti a 90 anni? Non aver mai visto un film pornografico

Lino Banfi ha condiviso un episodio difficile della sua vita, ricordando un momento in cui, dopo un’ umiliazione, ha preso in considerazione l’idea di togliersi la vita. A 90 anni, l’attore ha anche parlato di un rimpianto, cioè quello di non aver mai visto un film pornografico. La sua testimonianza riguarda un episodio personale e doloroso, senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

Lino Banfi ricorda un episodio doloroso della sua vita. Dopo essere stato umiliato, pensò al suicidio. Lo salvò il fratello. L'attore svela anche i rimpianti che sente di avere alla soglia dei 90 anni.🔗 Leggi su Fanpage.it

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