La Liuc ha premiato quattro progetti di tesi dedicati alla promozione di pratiche aziendali inclusive e alla cultura della diversità. La cerimonia di consegna si è svolta recentemente, riconoscendo gli sforzi degli studenti in questo settore. Non sono stati forniti dettagli sui nomi dei progetti o sui criteri di selezione. La premiazione evidenzia l’attenzione dell’istituto verso l’importanza di politiche di inclusione nelle imprese.

La Liuc supporta la promozione di una cultura della diversità e di pratiche aziendali inclusive, premiando quattro progetti di tesi. Ad aggiudicarsi il riconoscimento di Rhea Vendors e i tre premi messi a disposizione da Pomini Rolling Mills, per un valore complessivo di 4mila euro, sono i lavori di tesi magistrale in Economia, Management e Governance di Martina Antico, Silvia Ferrario, Giuliana Paolini e Matilda Petrolo. "La diversità è una fonte di valore: l’unicità di ogni persona genera opportunità, inclusione e ricchezza - dichiara Eliana Minelli, delegata del Rettore all’Inclusione -. Luoghi di lavoro inclusivi e aperti garantiscono una maggiore propensione all’innovazione (+300%), maggiore retention (+44%) e un’elevata produttività (+31%). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "L’inclusione aumenta la produttività". Liuc premia i talenti del futuro

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