Lichtsteiner si è rivisto alla Juventus, scambiando saluti con i giocatori e con l’allenatore. I tifosi presenti hanno applaudito e mostrato affetto con un omaggio dedicato. La scena si è svolta in un contesto amichevole, senza eventi ufficiali o incontri formali. Nessun annuncio o dichiarazione è stata diffusa durante l’incontro. La presenza dell’ex calciatore ha suscitato emozioni tra i supporter, che hanno manifestato il loro apprezzamento con cori e applausi.

di Francesco Spagnolo Lichtsteiner ritrova la Juventus e si sono vissuti sicuramente momenti molto intensi tra saluti e omaggio dei tifosi bianconeri. Il calcio estivo e le amichevoli precampionato sono spesso l’occasione ideale per sperimentare nuove soluzioni tattiche, ma a volte si trasformano in veri e propri amarcord capaci di emozionare il pubblico. È esattamente ciò che è accaduto in Svizzera, al St. Jakob-Park, pochi minuti prima del fischio d’inizio del primo test stagionale della Juventus guidata in panchina da Luciano Spalletti. L’atmosfera si è subito scaldata non tanto per l’attesa della prestazione, quanto per il ritorno di un volto che ha scritto pagine indelebili della storia recente del club bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Lichtsteiner ritrova la Juve: il saluto con i giocatori e Spalletti e il bellissimo omaggio dei tifosi bianconeri

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