Rinforzo dei Legami tra Libia ed Egitto. TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Il vice ministro della Difesa libico, generale Abdessalam Al-Zoubi, ha recentemente tenuto un incontro cruciale a El Alamein, in Egitto, con il capo dell’intelligence egiziana, generale Hassan Rashad. L’incontro ha avuto come obiettivo principale la discussione degli sviluppi in Libia e il rafforzamento del coordinamento bilaterale per sostenere la stabilità nella regione. Secondo un comunicato del Governo di Unità Nazionale libico, i due leader hanno approfondito vari temi fondamentali, tra cui il supporto all’unificazione delle istituzioni nazionali libiche, la cooperazione in materia di sicurezza e difesa, e l’importanza di creare le condizioni necessarie per il progresso del processo politico in corso. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Libia: il vice ministro della Difesa incontra il capo dell’intelligence egiziana per la stabilità.

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Libia, il vice ministro della Difesa vede il capo dell’intelligence egiziana: focus sulla stabilità dlvr.it/TTZYSf x.com

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