Il ministro degli Esteri libico ad interim ha incontrato l’ambasciatore dell’Unione Europea a Tripoli. Al centro della discussione ci sono stati i voli tra i paesi e le borse di studio offerte dall’UE. La riunione si è svolta nella capitale libica, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici degli accordi o sulle decisioni prese.

Incontro tra il Ministro Al-Baour e l’Ambasciatore dell’UE in Libia. TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri libico ad interim, Al-Taher Al-Baour, ha avuto un’importante riunione a Tripoli con l’ambasciatore dell’Unione Europea in Libia, Nicola Orlando. L’incontro ha rappresentato un’opportunità per approfondire e rafforzare la cooperazione bilaterale tra Libia e Unione Europea. Un tema centrale del colloquio ha riguardato i programmi di scambio per studenti e borse di studio destinate a ricercatori. Questa iniziativa mira non solo a favorire la mobilità accademica, ma anche a costruire ponti culturali e promuovere la formazione di una nuova generazione di esperti libici. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Libia: il ministro degli Esteri incontra l’ambasciatore UE per discutere voli e borse di studio.

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