Lewis Hamilton si è classificato sesto nelle qualifiche del GP del Belgio, decimo appuntamento del Campionato Mondiale 2026 di Formula 1. Durante la sessione, ha dichiarato di aver fatto tutto il possibile, ma ha sentito che mancava qualcosa. La sua posizione in griglia è il risultato finale di un turno in cui non è riuscito a migliorare oltre questa posizione. La gara si svolgerà sul circuito di Spa-Francorchamps.

Lewis Hamilton non è andato oltre il sesto piazzamento in occasione del GP del Belgio, appuntamento numero dieci valido per il Campionato Mondiale 2026 di Formula 1 in scena questo fine settimana presso l’iconico tracciato di Spa-Francorchamps. Un turno non facile per il ferrarista, il quale ha accusato un ritardo di ben 0.534 rispetto alla Mercedes di Kimi Antonelli, poleman di giornata davanti alla Red Bull di Max Verstappen e alla McLaren di Lando Norris (il quale dovrà scontare una penalità di dieci posizioni). Una volta raggiunta la zona mista, il pilota ha commentato quanto fatto: “ I ragazzi hanno fatto un lavoro mega per riparare i danni dopo la FP3 – ha detto Hamilton – La macchina era fantastica e mi sentivo davvero fiducioso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lewis Hamilton: “In qualifica è mancato qualcosa, ho fatto quello che potevo”

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Lewis Hamilton: Not the best qualifying | Post Qualifying Interview | Australian Grand Prix 2026

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