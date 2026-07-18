Leonor di Spagna ha scelto di indossare una camicia a fusciacca, un capo che sta diventando un trend dell’estate. La giovane principessa, che sta assumendo un ruolo sempre più rilevante nel mondo dello stile, si distingue per le sue scelte di moda piuttosto che per seguire le tendenze. La sua immagine riflette un’evoluzione rispetto al passato, con uno stile che combina eleganza e semplicità.

Leonor di Spagna è cresciuta e si sta trasformando sempre di più in un’icona di stile, seguendo le orme di mamma Letizia Ortiz. La primogenita di Re Felipe VI sa come distinguersi e non segue le mode, bensì le detta. Leonor di Spagna: il look con la camicia a fusciacca. Ogni uscita della famiglia reale spagnola è l’occasione perfetta per scoprire nuove tendenze e copiare look. L’ultima è quella avvenuta in occasione dell’incontro con il Patronato della Fondazione del Comitato Spagnolo dei Collegi del Mundo Unido. Re Felice VI, Letizia di Spagna, accompagnati dall’Infanta Sofia e dalla Principessa delle Asturie Leonor e dall’Infanta Sofía, hanno ricevuto nel Palacio de La Zarzuela un comitato. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Leonor di Spagna, la camicia a fusciacca è in nuovo trend dell’estate

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Princess Leonor & Infanta Sofías Historic Moments in Madrid

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