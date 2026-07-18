Da Castel Gandolfo, un rappresentante ha dichiarato che la bellezza aiuta a guardare verso il cielo. Ha aggiunto che nel mondo attuale mancano la bellezza e l’armonia, mentre ci sono problemi come guerre, conflitti, odio, violenza e disoccupazione. La sua affermazione sottolinea come la bellezza possa rappresentare un'ispirazione in tempi difficili. Non sono stati forniti dettagli su eventuali iniziative o interventi specifici legati a questa riflessione.

da Castel Gandolfo, Guglielmo Gallone “Viviamo in un mondo dove manca la bellezza. Ci sono tanti problemi, guerre, conflitti, odio, violenza, mancanza di lavoro e molte altre cose. Avere l’opportunità di trovarci per una situazione come questa è veramente un dono grande, perché ci fa ricordare che c'è più di tutto questo. E che l’uomo e la donna, quando vogliamo, tutti insieme, possono presentare la bellezza che, da cuore a cuore, ci aiuta a vedere e ad alzare lo sguardo verso il cielo”. Con queste parole Papa Leone XIV ha salutato questa sera i presenti al termine del concerto svoltosi nel cortile del Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, promosso dalla diocesi di Albano come segno di vicinanza e di affetto al Pontefice durante il suo soggiorno estivo nella cittadina laziale. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Leone XIV, “La bellezza ci aiuta ad alzare lo sguardo verso il cielo"

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POPE LEO XIV : HOMILY FROM SAINT AUGUSTINE'S TOMB IN PAVIA

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