Lamberto Zauli ha dichiarato che Giuseppe Leone può fare la differenza in Serie B, sottolineando le sue qualità di serietà, intelligenza e capacità di adattamento. Zauli ritiene che l'acquisto del giocatore rappresenti una scelta vincente per lo Sporting Club. Non sono state fornite altre dichiarazioni o dettagli sui termini dell’accordo.

Serietà, intelligenza e una grande capacità di adattamento: Lamberto Zauli ha la granitica convinzione che lo Sporting Club ha fatto bingo con l’acquisto di Giuseppe Leone. "È uno dei miei ragazzi – ricorda il tecnico ed ex centrocampista con un pizzico di emozione – ho avuto la fortuna e il piacere di allenarlo per tre stagioni, dal 2019 al 2022 alla Juventus, e posso mettere la mano sul fuoco riguardo al percorso che farà a Pisa: è un grande centrocampista". Prima ancora che sulle abilità tecniche e tattiche, Lamberto Zauli si sofferma sulle peculiarità umane del nuovo nerazzurro: "Beppe è un ragazzo che riesce a calarsi con pacatezza, ma anche grande personalità, all’interno di un gruppo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Leone, la benedizione di Zauli: "Può fare la differenza in serie B"

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La Benedizione Apostolica di Papa Leone XIV durante la Visita Pastorale a Pavia

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