Legittima difesa come funziona la legge nei Paesi europei e cosa dice la ‘Castle Doctrine’ americana sulla forza letale
Un gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori in fuga sta scontando la pena in carcere, in base alla legge italiana che stabilisce che la legittima difesa termina quando il pericolo si conclude. In Europa, le normative variano, ma spesso prevedono limiti all’uso della forza letale. La ‘Castle Doctrine’ americana consente invece di usare la forza letale senza obbligo di ritirarsi, purché ci si trovi nella propria abitazione.
Roma – La condanna definitiva del gioielliere Mario Roggero, che ha iniziato a scontare la sua pena nel carcere di Bollate per aver inseguito e ucciso in strada due rapinatori in fuga dopo un colpo nel suo negozio, conferma che per la legge italiana la difesa cessa quando finisce il pericolo. Sebbene il divieto di farsi giustizia da soli sia un cardine quasi universale degli Stati di diritto, l’analisi comparata delle norme in Europa, in Asia e in America svela sfumature e differenze culturali profonde che cambiano radicalmente l’esito di un processo. Mario Roggero al suo arrivo nel carcere di Bollate a Milano, 17 luglio 2026. ANSAMOURAD BALTI TOUATI In Europa il diritto si fonda sul monopolio statale della forza, ma i singoli Paesi rispondono a filosofie diverse. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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