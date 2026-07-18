Roma – La condanna definitiva del gioielliere Mario Roggero, che ha iniziato a scontare la sua pena nel carcere di Bollate per aver inseguito e ucciso in strada due rapinatori in fuga dopo un colpo nel suo negozio, conferma che per la legge italiana la difesa cessa quando finisce il pericolo. Sebbene il divieto di farsi giustizia da soli sia un cardine quasi universale degli Stati di diritto, l’analisi comparata delle norme in Europa, in Asia e in America svela sfumature e differenze culturali profonde che cambiano radicalmente l’esito di un processo. Mario Roggero al suo arrivo nel carcere di Bollate a Milano, 17 luglio 2026. ANSAMOURAD BALTI TOUATI In Europa il diritto si fonda sul monopolio statale della forza, ma i singoli Paesi rispondono a filosofie diverse. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Legittima difesa, come funziona la legge nei Paesi europei e cosa dice la ‘Castle Doctrine’ americana sulla forza letale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Vannacci: Remigrazione vuol dire ritornare nel proprio paese di origine

Notizie e thread social correlati

Perché il gioielliere Roggero è stato condannato: cosa dice la legge sulla legittima difesa e i precedentiIl caso del gioielliere condannato per omicidio volontario si concentra sui pochi secondi tra la fine della rapina e gli spari nel parcheggio.

Condanna del gioielliere che uccise due ladri: cosa dice la legge sulla legittima difesa e quando sfocia in reatoUn gioielliere condannato a quasi 15 anni di carcere per aver ucciso due rapinatori durante una rapina nel 2021.