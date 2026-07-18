Un emendamento alla legge elettorale, approvato alla Camera, prevede che chi non supera la soglia di sbarramento non venga inserito nel Parlamento. Questo provvedimento ha suscitato la soddisfazione di un esponente del centrodestra, ritenuto un vincitore nel panorama politico. La norma mira a escludere dai seggi chi non raggiunge determinati requisiti di rappresentanza, modificando le modalità di attribuzione dei seggi. La discussione su questa modifica ha portato a una divisione tra le forze politiche coinvolte.

C’è un vincitore, nel centrosinistra, dopo il primo passaggio della legge elettorale alla Camera: Matteo Renzi. L’emendamento anti-cespugli, presentato da Paolo Emilio Russo, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari costituzionali, e approvato in Aula, ha infatti risolto la battaglia che si stava consumando tra i cespugli del centrosinistra, tra Italia Viva-Casa Riformista e il progetto perseguito da Alessandro Onorato per sostituire Renzi. Con questa piccola, ma decisiva modifica, infatti, non concorrono nella cifra nazionale per stabilire chi ottiene il premio di maggioranza le liste collegate che, però, non solo non raggiungono il 3%, ma arrivano seconde tra quelle sotto il 3. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Legge elettorale, l'emendamento che fa godere Renzi: chi resta fuori dal Parlamento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Legge elettorale, passa in commissione l'emendamento «anti-Vannacci»: stop ai partiti approdati in Parlamento dopo il 2025In commissione, è stato approvato un emendamento proposto da Azione che vieta ai partiti entrati in Parlamento dopo il 2025 di partecipare alle...

Legge elettorale, emendamento della maggioranza per voto ai fuori sedeLa maggioranza ha deciso di ripresentare un emendamento alla legge elettorale che permette ai cittadini residenti fuori sede di votare.

Temi più discussi: Legge elettorale: bocciato l’emendamento sulle preferenze. Decisivo un solo voto alla Camera; Legge elettorale, no a preferenze: maggioranza sotto per un voto. Meloni: Ha vinto la palude; Legge elettorale, ok al premio di maggioranza e al voto ai fuori sede. Bocciato l’emendamento dei vannacciani sulle preferenze; Legge elettorale, come la maggioranza è andata sotto sulle preferenze e cosa può succedere.

La Camera approva il Melonellum, ieri bocciato a sorpresa l’emendamento sulle preferenze #cameradeideputati #governomeloni #leggeelettorale #melonellum x.com

Legge elettorale, l’emendamento che rende possibile il premio di maggioranza per la coalizione meno votataL’approvazione alla Camera della nuova legge elettorale permette una pausa per respirare in quella che sembra una corsa contro il tempo ricca di ostacoli prima del passaggio al Senato. Lo Stabilicum ... tpi.it

Legge elettorale, maggioranza sotto alla Camera sulle preferenze: emendamento bocciato per un voto: 31 franchi tiratori. Meloni: Ha vinto la palude, adesso riflessioneSì alle preferenze. No al voto segreto. Si conclude così un post sui social della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sfido le opposizioni - aggiunge - a non chiedere il voto segreto. Ognuno s ... ilmessaggero.it