All'inaugurazione della mostra di Martina Privitera, la sala era piena di visitatori che si sono fermati davanti alle opere. La mostra, dedicata alle “Veglie di Agata”, richiama la memoria storica della città attraverso l’arte. La partecipazione è stata numerosa, con pubblico che ha seguito con attenzione l’allestimento. L'evento si è svolto a Catania il 17 luglio 2026, sotto la cura di Valentina Giua.

a cura di Valentina Giua Catania 17 luglio 2026 – Una sala gremita, un pubblico attento, il desiderio condiviso di sostare davanti all’arte per ritrovare la memoria di una città. È con questo spirito che domenica 12 luglio, nella Sala del Piccolo Parlatoio del Palazzo della Cultura, è stata inaugurata la mostra personale di Martina Privitera, terzo appuntamento del palinsesto artistico e culturale Le Veglie di Agata, ideato e curato dalla progettista culturale Valentina Giua, in collaborazione con il Comitato per la Festa di Sant’Agata. L’inaugurazione ha registrato una partecipazione ampia e qualificata, confermando l’interesse crescente che il progetto sta suscitando all’interno del panorama culturale cittadino. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - “Le Veglie di Agata”: l’arte come memoria viva. Grande partecipazione all’inaugurazione della mostra di Martina Privitera

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