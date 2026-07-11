Martina Privitera Le Veglie diAgata | la pittura come veglia tra memoria e devozione
Venerdì alle 19:00 si inaugura a Catania una mostra personale di Martina Privitera, inserita nella rassegna “Le Veglie di Agata”. L’evento si tiene nella Sala del Piccolo Parlatoio del Palazzo della Cultura e resterà aperto fino al 29 luglio. La mostra si inserisce in un calendario di iniziative che si svolgono in città dal 10 dello stesso mese.
a cura di Valentina Giua per GBT Magazine Domenica 12 luglio, alle 19:00, nella Sala del Piccolo Parlatoio del Palazzo della Cultura di Catania, si inaugura la mostra personale di Martina Privitera, all’interno della Rassegna “ Le Veglie di Agata ”, in programma in città dal 10 al 29 luglio. Le veglie di agata 2026 Il palinsesto, ideato e curato dalla progettista culturale Valentina Giua in collaborazione con il Comitato per la Festa di Sant’Agata, attraversa un mese di appuntamenti dedicati all’arte, alla cultura e alla valorizzazione della tradizione agatina: la mostra di Privitera, visitabile fino al 19 luglio, ne è una delle tappe più significative. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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