a cura di Valentina Giua per GBT Magazine Domenica 12 luglio, alle 19:00, nella Sala del Piccolo Parlatoio del Palazzo della Cultura di Catania, si inaugura la mostra personale di Martina Privitera, all’interno della Rassegna “ Le Veglie di Agata ”, in programma in città dal 10 al 29 luglio. Le veglie di agata 2026 Il palinsesto, ideato e curato dalla progettista culturale Valentina Giua in collaborazione con il Comitato per la Festa di Sant’Agata, attraversa un mese di appuntamenti dedicati all’arte, alla cultura e alla valorizzazione della tradizione agatina: la mostra di Privitera, visitabile fino al 19 luglio, ne è una delle tappe più significative. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Martina Privitera, “Le Veglie diAgata”: la pittura come veglia tra memoria e devozione

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