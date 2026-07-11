Martina Privitera Le Veglie diAgata | la pittura come veglia tra memoria e devozione

Da gbt-magazine.com 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Venerdì alle 19:00 si inaugura a Catania una mostra personale di Martina Privitera, inserita nella rassegna “Le Veglie di Agata”. L’evento si tiene nella Sala del Piccolo Parlatoio del Palazzo della Cultura e resterà aperto fino al 29 luglio. La mostra si inserisce in un calendario di iniziative che si svolgono in città dal 10 dello stesso mese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

a cura di Valentina Giua per GBT Magazine Domenica 12 luglio, alle 19:00, nella Sala del Piccolo Parlatoio del Palazzo della Cultura di Catania, si inaugura la mostra personale di Martina Privitera, all’interno della Rassegna “ Le Veglie di Agata ”, in programma in città dal 10 al 29 luglio. Le veglie di agata 2026 Il palinsesto, ideato e curato dalla progettista culturale Valentina Giua in collaborazione con il Comitato per la Festa di Sant’Agata, attraversa un mese di appuntamenti dedicati all’arte, alla cultura e alla valorizzazione della tradizione agatina: la mostra di Privitera, visitabile fino al 19 luglio, ne è una delle tappe più significative. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

martina privitera le veglie diagata la pittura come veglia tra memoria e devozione
© Gbt-magazine.com - Martina Privitera, “Le Veglie diAgata”: la pittura come veglia tra memoria e devozione
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

"Del mare e d’altri sogni": la pittura di Filippo Manfroni esplora i corpi sospesi tra mare e memoriaFino al 5 luglio, il Museo della Città di Rimini ospita la mostra personale di Filippo Manfroni, intitolata “Del mare e d’altri sogni”.

Santi Pietro e Paolo: le iniziative a Roma tra veglie e camminiA Roma, la diocesi e il vicariato della Città del Vaticano hanno annunciato il programma delle celebrazioni e delle iniziative culturali per la festa...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web