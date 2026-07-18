Le 25 telecamere installate nel centro storico di Santarcangelo sono ferme da cinque mesi. Richieste da negozianti, associazioni e consiglieri comunali, non sono ancora operative a causa di ritardi burocratici. Nonostante siano state posizionate mesi fa, non ci sono ancora date ufficiali per l’attivazione. La situazione ha suscitato proteste tra i commercianti, che chiedono l’avvio immediato del sistema di videosorveglianza.

Le telecamere sono lì, da mesi. Chieste a gran voce – per anni – da negozianti, associazioni di categoria, consiglieri comunali. Eppure i 25 nuovi occhi elettronici montati in centro storico a Santarcangelo non sono ancora attivi. A 5 mesi dall’installazione, le telecamere sono ancora spente. Il motivo? Colpa della burocrazia. Mancano ancora alcune delle autorizzazioni necessarie alla gestione degli impianti di videosorveglianza. Che i tempi sarebbero stati piuttosto lunghi, si era capito fin dall’inizio. Per ottenere i nullaosta della Prefettura, della Soprintendenza e degli altri enti chiamati in causa, "occorrono tempi tecnici che non dipendono da noi", avevano spiegato nei mesi scorsi il sindaco Filippo Sacchetti e l’assessore alla sicurezza Luca Paganelli (foto). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le telecamere in centro frenate dalla burocrazia: ancora spente dopo 5 mesi

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