Cinzia Paolini e Marco Troiani insieme dopo Uomini e Donne | a telecamere spente ribaltano l'ultima puntata

A sole ventiquattro ore dalla messa in onda della protesta in studio a Uomini e Donne, che ha visto entrambi i parterre abbandonare la trasmissione per protesta, lo scenario intorno a Cinzia Paolini e Marco Troiani si ribalta completamente. Diverse segnalazioni confermano che i due si sono riavvicinati e si trovano attualmente insieme a Salerno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Cinzia e Marco avvistati insieme un colpo di scena per i fan di Uomini e Donne

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Temi più discussi: Uomini e Donne, Cinzia Paolini ha fatto la sua scelta: Mario o Marco, ecco con chi è stata avvistata poche ore fa; Uomini e Donne nel caos: accuse a Cinzia, il parterre lascia lo studio per protesta; Uomini e Donne, Cinzia si riavvicina a Mario: Sei tornato al momento giusto; Uomini e Donne, si alzano tutti e vanno via: la protesta in studio nel finale di stagione. Cosa è successo (e come ha reagito Maria).

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