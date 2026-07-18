Le New Balance 1954R sono state messe in vendita in tre varianti di colore. Le scarpe si abbinano facilmente a diversi outfit. Sono disponibili online e nei negozi autorizzati. La collezione include tonalità che si coordinano con vari capi di abbigliamento. La disponibilità è immediata, e le scarpe sono state inserite in catalogo recentemente. Nessuna altra informazione sui prezzi o sulle taglie è stata comunicata.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Le New Balance 1954R risolvono in un colpo solo uno dei dilemmi più ricorrenti davanti all’armadio: quali scarpe indossare con jeans, pantaloni eleganti, bermuda o completi sportivi senza doverci pensare troppo. La risposta è sorprendentemente semplice. Il modello arriva in tre colorazioni essenziali e versatili, quasi una formula universale, e introduce al tempo stesso una silhouette completamente nuova nel catalogo del marchio statunitense. Il lancio in anteprima è avvenuto con Somewhere, una delle boutique più influenti della scena urbana di Washington D. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Le nuove New Balance 1954R sono disponibili in 3 colori che si abbinano bene a tutto ciò che hai nell'armadio

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