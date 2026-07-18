Federica Pellegrini ha condiviso un pensiero sulle sue figlie, Matilde e Rachele, sottolineando il ruolo di madre come una sfida complessa. In un intervento pubblico, ha parlato delle difficoltà nel gestire le decisioni quotidiane e delle pressioni derivanti dall’attenzione dei media e del pubblico. La nuotatrice ha espresso il desiderio di proteggere la privacy delle figlie, evidenziando come la vita privata venga spesso sotto scrutinio.

Essere una madre è una sfida complessa per chiunque, ma quando ogni scelta viene osservata e commentata da migliaia di persone la pressione può diventare ancora più difficile da gestire. Lo sa bene Federica Pellegrini, che dopo aver costruito una carriera leggendaria nel nuoto si trova oggi a vivere una fase completamente diversa della sua vita, quella dedicata alla famiglia e alla crescita delle sue due bambine. E proprio sui social, dove condivide alcuni momenti della quotidianità, non sono mancate le critiche. Negli ultimi mesi l’ex campionessa olimpica è finita spesso al centro di discussioni legate alla maternità. Molti utenti, vedendo la sua notorietà e immaginando uno stile di vita privilegiato, sono convinti che possa contare su un numero elevato di collaboratori domestici e babysitter. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - “Le mie figlie…”. Federica Pellegrini parla di Matilde e la piccola Rachele e mette a tacere tutti

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Federica Pellegrini mamma bis: è nata la figlia Rachele!

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