Federica Pellegrini | Con Rachele ho scelto il cesareo Io e Matteo non mostreremo le nostre figlie sui social

Federica Pellegrini ha parlato della nascita della sua seconda figlia, Rachele, e ha spiegato che la scelta di partorire con un cesareo è stata programmata. Ha aggiunto di aver rifatto questa decisione molte volte, senza entrare in dettagli motivazionali. La nuotatrice ha anche detto che, insieme al partner, non condivideranno immagini o informazioni delle loro figlie sui social network. Queste dichiarazioni riguardano anche il rapporto con la privacy e le modalità di nascita della bambina.

Federica Pellegrini ha parlato della maternità e della nascita della seconda figlia Rachele: "Abbiamo programmato il cesareo, lo rifarei altre mille volte. La primogenita passa dall'amore immenso alle crisi nere quando la allatto". Poi la decisione sul mondo dei social: "Le mostreremo quando compiranno 18 anni". 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Federica Pellegrini svela perché ha scelto il cesareo per la seconda figlia

Sullo stesso argomento

Federica Pellegrini: «Dopo due giorni di travaglio Matilde era andata in sofferenza. Per questo con Rachele ho scelto il cesareo programmato: lo rifarei altre mille volte. I social sono molto pericolosi per i bambini»La due volte mamma Federica Pellegrini, 37 anni, ha spiegato tra le altre cose perché con Rachele ha scelto di procedere con il parto cesareo...

Federica Pellegrini criticata per il parto cesareo, Matteo Giunta: “Non è una via di fuga dal dolore”In un'interivista, Matteo Giunta ha spiegato perché Federica Pellegrini ha scelto il parto cesareo e come hanno scelto il nome della seconda figlia...

#FedericaPellegrini racconta le difficoltà dopo la nascita della seconda figlia. La campionessa olimpica parla della gelosia di Matilde e delle notti complicate per i continui rigurgiti della piccola Rachele. x.com

Federica Pellegrini, i due parti cesarei e la scelta social: Matilde era in sofferenza. Ecco perché non postiamo foto delle bimbePrima Matilde, poi Rachele. Federica Pellegrini, sposata con il coach pesarese Matteo Giunta, è una che non perde tempo. Che sa quello che deve fare. Come in vasca, così nel ruolo ... corriereadriatico.it

Federica Pellegrini: Con Rachele ho scelto il cesareo. Io e Matteo non mostreremo le nostre figlie sui socialFederica Pellegrini ha parlato della maternità e della nascita della seconda figlia Rachele: Abbiamo programmato il cesareo, lo rifarei altre mille ... fanpage.it