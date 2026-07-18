Le figure femminili che hanno ispirato stilisti e designer sono state protagoniste di molte creazioni iconiche. Audrey Hepburn, ad esempio, è diventata simbolo di eleganza grazie alla sua interpretazione in film famosi, influenzando look e stile di molte collezioni. La sua immagine con la colazione davanti alle vetrine di Tiffany è rimasta impressa come esempio di raffinatezza. Questi modelli femminili hanno lasciato un segno duraturo nel mondo della moda, ispirando linee e tendenze.

Life&People.it Chi non ricorda Audrey Hepburn di fronte alle vetrine di Tiffany, mentre sorseggia caffè e dà un morso alla brioche di tanto in tanto? O la scalinata di Cenerentola a Parigi, dove l’attrice sfoggia abiti che sembrano raccontare un frammento della sua personalità? Se pensiamo ad Audrey Hepburn, l’immagine di Hubert de Givenchy la segue in automatico, e non è un caso. Per anni, è stata molto più di una cliente o di un’attrice: è stata sua musa. Come per Hepburn, lo stesso è accaduto con Twiggy, il volto che ha cambiato la moda degli anni Sessanta portando con sé la nascita di un’idea di femminilità rivoluzionaria o con Lady Diana, che ha lasciato un’impronta così forte da ispirare ancora oggi stilisti di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

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